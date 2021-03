IACHINI, Da Vlahovic ad Amrabat: è già al lavoro

Dieci minuti per salutare i dirigenti poi, subito in campo. Così è stato il primo giorno di Beppe Iachini di nuovo allenatore della Fiorentina, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Il tecnico marchigiano è fatto così: un uomo tutto concretezza che vuol subito mettersi al lavoro. I temi principali sui quali dovrà lavorare sono chiari. Innanzitutto chiarirsi con Vlahovic, attaccante ormai sbocciato con il quale non aveva trovato il giusto feeling. Il centrocampo sarà ritoccato, con Amrabat che dovrebbe riprendere il suo posto, in bilico è invece Pulgar. Rispetto a qualche mese fa è cresciuto molto Quarta, che potrebbe avere una maglia da titolare anche con Iachini così come a sinistra tornerà Biraghi. Non cambiano, invece, le prospettive per Callejon: nel 3-5-2 non c’è posto per lui.