TUTTOSPORT, Zero gol in 4 partite nonostante 70 tiri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina, scrive Tuttosport, ha un problema che, dalla cessione di Vlahovic alla Juve nel gennaio 2022, preoccupa sempre più: crea, ma non segna. In campionato, nelle ultime cinque partite, i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno trovato la via della rete soltanto due volte contro il Bologna, mentre tra Empoli, Lazio, Juventus e Milan i gol sono stati zero nonostante i settanta tiri.

Questione di mira? Mancanza di cattiveria o talento? Poca prontezza?, si chiede il quotidiano, che analizza come finora i quasi quaranta milioni spesi per Beltran e Nzola non stiano dando i loro frutti: l’argentino è fermo alla doppietta contro il Cukaricki; l’angolano ha segnato contro il Cagliari e sempre contro i serbi. La squadra spesso si inceppa sul più bello ed è un paradosso visto che - con 97 gol segnati nel 2023 - è vicina a quota cento reti nell’anno solare alle spalle soltanto di Manchester City, Real, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Adesso le sfide delicate di Conference e Coppa Italia con nel mezzo due turni di campionato tra cui lo scontro diretto contro la Roma. Finora si è vista una Fiorentina discontinua che, se va sotto, non riesce a rimontare: in 6 gare ci è riuscita solo con l’Atalanta poi sempre ko, pure nei preliminari di Conference in casa del Rapid Vienna.