TUTTOSPORT, Vlahovic: la sua firma dipende dai soldi

Anche l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina si interessa di Dusan Vlahovic e del tema legato al suo rinnovo di contratto, argomento sempre più centrale per programmare il futuro della Fiorentina: "Per blindare Vlahovic sta arrivando Commisso" è il titolo scelto dal quotidiano che specifica come l'arrivo in Italia del presidente viola dovrà rivelarsi importante per capire quali saranno le prossime mosse intorno al classe 2000. Dusan non ha mai nascosto l'amore per Firenze e il legame forte che si è creato con la Fiorentina ma per far sì che possa accettare la proposta di rinnovo (il suo attuale contratto scade nel 2023) saranno decisive le cifre che verranno messe sul piatto della bilancia da parte della Fiorentina.