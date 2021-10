TUTTOSPORT, Vlahovic e serenità: Italiano fa scudo

Sulle pagine odierne di Tuttosport vengono analizzati i temi in vista del big match di questa sera tra Fiorentina e Napoli con la copertina che, in casa viola, se la prende ancora una volta Dusan Vlahovic, che ieri in conferenza stampa Italiano ha difeso: davanti alle tensioni e alle pressioni che circondano Dusan , il suo giocatore più rappresentativo, il tecnico lancia l’avvertimento: niente e nessuno potranno avvelenare il clima, il lavoro, i sogni di questa Fiorentina. Men che mai aspettando la prima della classe che in campionato viaggia a punteggio pieno. Italiano ha già battuto il Napoli l’anno scorso con lo Spezia addirittura al Maradona (per 2-1 e in inferiorità numerica), Vlahovic lo ha già trafitto in carriera. Ma adesso è un’altra storia eppoi c’è questa firma sul rinnovo che l’attaccante continua a rinviare e ha fatto sbottare in questi giorni il patron Commisso .