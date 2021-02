TUTTOSPORT, Vlahovic dalla sua vittima preferita

Domenica la Fiorentina gioca in casa della Sampdoria, e l'edizione odierna di Tuttosport spiega come i blucerchiati siano l'avversaria preferita di Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo ha segnato infatti ben tre gol contro la squadra di Genova, sua vittima prediletta assieme al Cagliari. I primi due un anno fa, quando i viola vinsero con cinque gol di cui due suoi, con tanto di esultanza con mano a mostrare l'orecchio che fece arrabbiare i tifosi sampdoriani, l'ultimo invece un girone or sono, nella sconfitta casalinga per 1-2.