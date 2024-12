TUTTOSPORT, Viola ritrova te stessa per Firenze e Bove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive l'edizione odierna di TuttoSport, quella di mercoledì sera non poteva essere la Fiorentina precisa e concentrata che siamo abituati a vedere, e infatti non lo è stata. I viola dopo aver perso ai rigori contro l'Empoli hanno dovuto salutare anticipatamente, agli ottavi di finale, la Coppa Italia. Non è sorpreso Raffaele Palladino, che nel post gara ha sottolineato le difficoltà di giocare dopo eventi del genere. Oltre che a livello umano anche a livello tattico la partita era stata preparata solo il giorno prima con tutte le problematiche del caso. La squadra avrebbe voluto dedicare a Bove la qualificazione dopo essere stata convinta dallo stesso centrocampista, ormai fuori pericolo, a scendere subito in campo ma non è stato così. Quella venuta fuori mercoledì sera al Franchi è stata, al di là dei meriti dell’Empoli, una prestazione contratta e fatta di tanti errori, pagati cari, sia in fase offensiva che difensiva.

La formazione di Palladino proverà a ritrovare se stessa domenica contro il Cagliari. Il tecnico campano conta di recuperare Adli bloccato dalla febbre e sempre più importante per il gioco viola e può finalmente disporre di Gudmundsson dopo 40 giorni di stop. L'islandese in Coppa Italia ha giocato poco più di 15 minuti e contro il Cagliari potrebbe aumentare il suo minutaggio.