TUTTOSPORT, Viola-curva: che solidarietà per Campi

Come evidenzia questa mattina Tuttosport nell'unico trafiletto in cui oggi il quotidiano parla di Fiorentina, la società viola e i tifosi si mobilitano per le popolazioni alluvionate. Oggi saranno ospiti del Viola Park i bambini di Campi Bisenzio, fra le zone più disastrate, e per la gara di domani col Bologna il club ha disposto alla Misericordia di Campi 1.000 biglietti gratuiti in curva Ferrovia.

Volontari della Misericordia saranno al Franchi per una raccolta fondi insieme agli ultrà della Fiesole che tornano dopo aver disertato la sfida con la Juve per andare a spalare fango: devolveranno parte del ricavato per i costi della coreografia in scena domani. «Veniamo tutti allo stadio per aiutare la nostra gente» il messaggio del capitano viola Biraghi.