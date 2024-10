TUTTOSPORT, Viola a vele spiegate, macchiata dai fumogeni

Tuttosport, oggi in edicola, nelle sue colonne dedicate alla Fiorentina ricorda che con quella di San Gallo sono cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare ufficiali. È una Fiorentina insomma che corre a vele spiegate e sta segnando a raffica anche senza Kean e Gudmundsson, 10 gol fra domenica a Lecce e ieri sera al Kybunpark dove hanno lasciato il loro timbro Ikoné (doppietta), Quarta e Gosens. Si tratta di un momento magico - scrive il quotidiano -, macchiato solo dai fumogeni lanciati dal settore che ospitava i mille tifosi viola che hanno spinto l'arbitro, l'israeliano Frid, a interrompere più volte il gioco, confrontarsi nella ripresa col delegato Uefa e chiedere a capitan Biraghi di invitare i sostenitori minacciando di sospendere il match definitivamente. Per fortuna della Fiorentina l'invito viene finalmente raccolto. Ma ciò non esenterà il club di Commisso da una sicura sanzione.

Per Palladino comunque non mancano le consolazioni: dopo un primo tempo deludente, chiuso in svantaggio, la sua squadra si è svegliata. Dopo un avvio complicato e il punteggio che vedeva gli svizzeri avanti, la Viola addenta la ripresa con piglio più battagliero raccogliendo subito i frutti: Quarta si fa perdonare pareggiando di testa, Ikoné esce dal buio con il gol del sorpasso. È una sfida che pare non finire mai per il lunghissimo recupero (16’ complessivi fra primo e secondo tempo) deciso dall’arbitro. Per Gosens entrato nel finale è l’occasione di siglare il poker dopo il palo di Kouamé e far festa insieme ai compagni. Peccato solo per quei fumogeni di troppo - chiosa il giornate torinese -.