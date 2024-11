TUTTOSPORT, Vanoli verso la conferma della difesa a 3

FirenzeViola.it

Visto il poco tempo a disposizione per provare nuovi sistemi di gioco l'intenzione di Paolo Vanoli dovrebbe essere quella di confermare anche con la Fiorentina la difesa a tre. Anche se non è del tutto da scartare la possibilità di vendere i granata schierati a quattro fin dal primo minuto, la sensazione è che questa possa essere una mossa da utilizzare a gara in corso. Secondo quanto riportato da TuttoSport, dovrebbe esserci una conferma per i tre difensori visti a Roma, ovvero Coco e Masina braccetti con Maripan al centro, anche se Walukiewicz sembra cercare spazio.

Sulle corsie esterne dovrebbe tornare a sinistra Sosa, mentre a destra probabile l'impiego di Vojvoda al posto di Lazaro. In mediana sicuri del posto Ricci e Vlasic, mentre accanto a loro ci sarà uno tra Gineitis, Tameze, Ilic e Linetty con il primo favorito su tutti. Davanti pronto a subentrare Njie, mentre dal primo minuto ci saranno Adams e Sanabria.