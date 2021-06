TUTTOSPORT, V. Park, via libera con visita di Burdisso

Tuttosport, stamani in edicola, si sofferma sulla decisione del TAR che ha definito inammissibile il ricorso che era stato presentato dall'associazione Italia Nostra sul Viola Park, in quanto arrivato in modo tardivo come è specificato nella sentenza. Un'ottima notizia - si legge sul quotidiano - che dà il via libera definitivo ai lavori per la realizzazione del futuro centro sportivo della Fiorentina. Il quale tra l'altro ieri è stato visitato dal neo dirigente gigliato Nicolas Burdisso, dopo aver definito gli ultimi dettagli del contratto con Barone e Pradè.