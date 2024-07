TUTTOSPORT, Torna Amrabat ma va tra gli esuberi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Sofyan Amrabat e della decisione del Manchester United di non riscattarlo dopo la stagione in prestito dalla Fiorentina. Il centrocampista marocchino così è atteso a Firenze a metà settimana per iniziare a lavorare al Viola Park mentre la squadra è in Inghilterra: si sono fatte avanti Galatasaray e Fenerbahce ma al momento il giocatore aspetta ancora la Premier, senza escludere una nuova offerta, inferiore ai 20 o per nuovo prestito, dello United. Amrabat da oggi si aggiunge alla lista degli esuberi che la Fiorentina non sta riuscendo a cedere.