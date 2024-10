TUTTOSPORT, Torino: per il post Zapata idea Kouame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l'infortunio di Zapata, che sarà costretto ai box per un lungo periodo, il Torino a gennaio dovrà concentrarsi sul reparto offensivo. Come riportato da TuttoSport i soldi non mancano, viste le cessioni di Buongiorno e Bellanova, e tra i nomi che piacciono a Vanoli e a Vagnati ci sono sia un ex viola che un attaccante della Fiorentina. L'ex viola è Giovanni Simeone.

L'argentino sarebbe un nome gradito all'ex tecnico del Venezia ma il Napoli per lasciarlo partire vuole 15 milioni. Il centravanti del club viola invece è Christian Kouame. L'ivoriano è il nome nuovo per l'attacco granata, alla Fiorentina sta trovando poco spazio e il suo contratto scadrà nel giugno del 2025. Vista soprattutto l'opportunità in termini economici, con la Fiorentina costretta o a cederlo a gennaio o a rinnovargli il contratto per non perderlo a zero, potrebbe diventare un'alternativa importante per il Torino.