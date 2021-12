TUTTOSPORT, Si ricomincia, Italiano scopre Ikone

Primo giorno di lavoro dopo le vacanze natalizie per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: come si legge dalle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport, oggi il tecnico scarterà il regalo che Rocco Commisso gli ha fatto trovare con largo anticipo sotto l'albero, Jonathan Ikoné. Per l'ex esterno del Lille, acquistato per 15 milioni complessivi (il club francese si riserva il 15% sulla sua futura rivendita) l'occasione nella giornata di oggi di conoscere lo staff di Italiano ed i compagni. Ikone, tornato da una vacanza di qualche giorno a Dubai, completerà oggi le visite mediche iniziate mercoledì 23 oltre a svolgere il tampone di controllo insieme a tutta la squadra. Se non ci saranno grossi intoppi il classe '98 svolgerà oggi il primo allenamento con la Fiorentina, con Italiano che punta a renderlo arruolabile già in vista del match del 6 gennaio con l'Udinese.