TUTTOSPORT, Sette perle di fila. Viola non trova ostacoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Settima perla consecutiva della Fiorentina, che sembra non trovare ostacoli nella sua corsa ai piani alti della classifica. Anche in una giornata di poca brillantezza, la squadra di Raffaele Palladino ha saputo cavarsela bene. E la Champions non è più un sogno. Si apre così il commento sulla vittoria viola a Como da parte di Tuttosport, col quotidiano che va a sottolineare come alla Fiorentina sia bastato alzare un po’ il ritmo, non tanto la qualità, per passare in vantaggio al Sinigaglia. Dopo una reazione poco convinta degli uomini di Fabregas e un'altra grande parata di De Gea, arriva la girata al volo di Kean e lo 0-2.

La Fiorentina centra il settimo successo consecutivo in campionato e resta in scia del Napoli, in un gruppo che vede cinque squadre raccolte in un solo punto.