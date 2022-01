TUTTOSPORT, Scontro legale tra Commisso e Cairo

E' scontro legale tra Rocco Commisso e Urbano Cairo. Il presidente del Torino, in qualità di proprietario della RCS MediaGroup, che edita La Gazzetta dello Sport, è ovviamente colpito dalla querela del presidente viola nei confronti del quotidiano. La denuncia per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa fa riferimento ad un editoriale apparso sul giornale e quindi la decisione di andare in tribunale cita in giudizio indirettamente anche Cairo.

A riportarlo è Tuttosport che però aggiunge come lo stesso Commisso non abbia mai perso occasione per attaccare e criticare presidenti e/o proprietari di altri club, come successo anche con lo sresso Cairo, con cui non sono mai mancate le scintille. Sicuramente non piacque la battuta del numero uno granata su Franck Ribery a Sky Sport, etichettato come "colpo mediatico". L'italo-americano surriscaldò il clima nel maggio scorso, quando additò come "fake news" le notizie pubblicate dai giornali controllati da Cairo. Altre frasi di Commisso hanno alimentato a rendere davvero difficile oggi, secondo il parere di molti, l'apertura di un dialogo e l'avvio di una trattativa tra Fiorentina e Torino, malgrado qualche giocatore, Amrabat su tutti, che interessa ci sarebbe.