TUTTOSPORT, Pochi concetti ma chiari: riecco Beppe

Come scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, l'ultima volta finì 0-0 ma non bastò ad evitargli l'esonero: cinque mesi più tardi Beppe Iachini è di nuovo al timone della Fiorentina. "Ho trovato una squadra preoccupata ma anche decisa a cambiare le sorti di questo anomalo campionato", i pochi ma chiari concetti del tecnico che lo scorso anno si guadagnò la riconferma da Rocco Commisso. Iachini conosce questa Fiorentina e sa che ora più che la tattica contano cuore e testa per ripartire dopo il ko col Milan e le sofferte dimissioni di Prandelli.