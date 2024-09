TUTTOSPORT, Poca Fiorentina: più vicini al 4-2 che al 3-3

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Una bella partita, 5 gol segnati che potevano essere molti di più con un pizzico di precisione maggiore nella ripresa". Tuttosport apre così il suo pensiero sulla vittoria dell'Atalanta contro la Fiorentina. Che prosegue: "La Fiorentina ha avuto il merito di segnare due volte nel primo tempo andando sempre avanti (grande prova di Gosens e anche del centravanti Kean) ma nel secondo tempo i toscani hanno fatto troppo poco, andando molto più vicini al 4-2 che al 3-3.

[...] L’avvio di ripresa è tutto di marca orobica, con alcune occasioni molto importanti per il poker della Dea: Bellanova, Lookman e De Ketelaere, così come Zappacosta hanno provato di continuo ad allargare il punteggio e nel finale Lookman, per distacco il migliore in campo, ha sparato alto un assist al bacio di De Ketelaere. Dopo 4 minuti di recupero, tutta Bergamo ha esultato per una vittoria meritata e molto preziosa".