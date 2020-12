TUTTOSPORT, Pari di sofferenza. La C più avvincente

Tuttosport scrive che ci sono squadre come il Verona che possono permettersi talvolta di accontentarsi di un pari avendo buoni classifica e rendimento esterno (9 punti nelle ultime 5 trasferte), mentre altre come la Fiorentina che dovrebbero vincere a tutti i costi, non riuscendoci da due mesi, ma rimandano nuovamente e intanto la classifica continua a far paura. Una gara con più botte che gioco, infatti risultano solo due i tiri totali: uno di Lazovic e l'altro, neppure nello specchio, di Milenkovic. Pro Vercelli-Livorno giorni fa è stata ben più avvincente. Prandelli, che in campionato non ha ancora vinto, fa di necessità virtù: "Rispetto a una settimana fa - afferma - sono meno preoccupato, mancano solo i tre punti e i problemi spariranno".