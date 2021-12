TUTTOSPORT, Oggi tornano i sudamericani: il punto

Tuttosport, stamani in edicola, scrive che Vincenzo Italiano conta di avere tutti a disposizione per sabato quando, dopo il giorno libero concesso domani, la preparazione della gara con l’Udinese, primo impegno del 2022, entrerà nel vivo. Oggi sono attesi da Argentina, Uruguay e Brasile Nico Gonzalez, Torreira e Igor che hanno ricevuto un permesso di 48 ore: i tre faranno il tampone e se l’esito sarà negativo come auspica il tecnico si aggregheranno dal 2 gennaio ai compagni.