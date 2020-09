TUTTOSPORT, Milan: Pezzella e Milenkovic troppo cari

Tuttosport si sofferma sugli obiettivi di mercato del Milan per la difesa. Tra i profili seguiti ci sono anche quelli, come noto, dei viola Milenkovic e Pezzella. Ma per il primo servono 40 milioni, mentre per l'argentino 18. Senza contropartite. Dunque i rossoneri guardano anche altrove, dove i prezzi possono essere più compatibili con le linee guida della proprietà, per questo è emerso un interesse per Fofana del Saint-Etienne.