TUTTOSPORT, Manganiello bravo ad annullare gol di Kean

Per Tuttosport, L’arbitro del match di ieri sera, Gianluca Manganiello, ha gestito bene la gara, valutando correttamente gli episodi principali anche senza il VAR in certi episodi. Annulla giustamente il gol del possibile 1-1 di Kean per un tocco di braccio punibile. Concede un rigore netto al Napoli per un fallo di Moreno su Anguissa. Disciplinarmente tollera qualche intervento iniziale, ma mantiene coerenza ammonendo solo Di Lorenzo. Prestazione complessivamente positiva.