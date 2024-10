TUTTOSPORT, Manca qualità. Tanto lavoro per Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La Fiorentina riesce nell'intento superando 2-0 i gallesi del The New Saints, ma deve aspettare il secondo tempo per sbloccare il risultato con Adli, che bagna nel migliore dei modi l'esordio da titolare, e poi con il solito Kean", afferma Tuttosport in merito alla vittoria della Fiorentina di ieri sera. "La squadra di Palladino fatica a farsi spazio nell’affollata area avversaria, mancano idee e ritmo, ordine e qualità. E quando Kouamé e Beltran arrivano al tiro trovano il portiere Roberts attento.

[...] Applausi di incoraggiamento per lui (Mandragora, ndr), fischi per la sua squadra alla fine del primo tempo. Urge quindi una scossa per cercare di cambiare l’inerzia di una partita che, anche contro un avversario non certo di primissimo piano, sta confermando i limiti di gioco e di personalità di questa Fiorentina. Così Palladino ricorre all’artiglieria pesante inserendo Kean, Gudmundsson e Dodo per Beltran, Sottil e Kayode che non paiono felici. Ai viola basta accelerare un po’ la manovra e ovviamente alzare un minimo la qualità (era evidente) per superare il muro dei gallesi. [...] Il vantaggio è una liberazione, la squadra di Palladino finalmente leggera va vicinissima al tris senza trovarlo. Comunque contava vincere anche per prepararsi al meglio per la sfida di domenica con il Milan. Certo per Palladino il lavoro da fare è ancora tanto".