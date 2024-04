TUTTOSPORT, La Fiorentina è stanca, basta Kouame

FirenzeViola.it

Nell'analizzare la gara di ieri pomeriggio, Tuttosport parla di una Fiorentina stanca, appesantita nelle gambe e nella testa dopo le fatiche di Conference League e già mentalmente proiettata alla gara di Bergamo. Per questo Italiano ha attuato una rotazione quasi totale, con anche il reinserimento di Gaetano Castrovilli, alla prima gara della stagione. Contro una Salernitana scesa in campo con "animo leggero, che ha preso atto senza fare particolari drammi dell'ennesima sconfitta stagionale", un primo tempo senza emozioni ha lasciato spazio ad una ripresa in cui la Viola ha sprecato per più volte la palla buona per un vantaggio arrivato solo nel finale grazie a un gran gol di testa di Kouame, con la Fiorentina che ha poi raddoppiato con Ikone.

«Sapevamo che avremmo fatto fatica. Noi eravamo a corto di energie e di uomini, la Salernitana come è normale che sia per nulla disposta a concederci qualcosa. Non è stata una partita formidabile dal punto di vista del gioco, ma era importante ritornare a casa con i tre punti e l’averlo fatto non soffrendo praticamente nulla ci conforta e gratifica», questo il virgolettato di Italiano riportato stamani da Tuttosport.