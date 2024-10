TUTTOSPORT, La Fiorentina è senza freni contro il Lecce

FirenzeViola.it

"Lo stadio Via del Mare consegna un risultato “tennistico” alla Fiorentina, che approfitta della bruttissima partita del Lecce di Luca Gotti ormai in crisi e in dieci (espulso Gallo nel primo tempo), schiacciandolo con un pazzesco 6-0 in trasferta. Cataldi e Colpani segnano due gol a testa, in rete anche Beltran e Parisi".

L'edizione odierna di TuttoSport apre così il suo articolo dedicato alla rotonda vittoria della Fiorentina sul campo del Lecce. I viola salgono così a quota 13 punti, raggiungendo il quinto posto in classifica seppur in coabitazione con Atalanta, Udinese e Lazio. Unica nota stonata della trionfale domenica gigliata l'infortunio occorso nel primo tempo a Gudmundsson, problema ai flessori della coscia destra per lui, e a Kean che ha subito un'innaturale torsione della caviglia sinistra.