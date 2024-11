TUTTOSPORT, Kouame rilancia la Fiorentina in Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Da oggi Raffaele Palladino e i suoi ragazzi penseranno solo all'Inter. Lo faranno dopo aver messo in archivio la vittoria conquistata non senza sofferenza contro il Pafos, la sesta consecutiva al Franchi, la terza finora in Conference League che non blinda ancora ma avvicina la Fiorentina alla qualificazione diretta agli ottavi, obiettivo minimo fissato a inizio stagione dopo le due finali perse a Praga e ad Atene". Si apre così l'articolo di TuttoSport dedicato all'analisi della sfida di ieri sera in Conference League tra Fiorentina e Pafos. I viola non senza qualche difficoltà, anche nel finale con l'errore di Terracciano che rimette in corsa i ciprioti, riescono a vincere e a conquistare tre punti fondamentali per il proseguo del percorso europeo. A segno Kouame, primo centro stagionale per lui, e Quarta, insolitamente schierato come mediano da Palladino.

Il gol del momentaneo 2-0 gigliato invece è arrivato grazie all'autorete di Goldar. Palladino ha voluto giocarsela con alcune seconde linee, con Quarta in mezzo al campo e il ritorno dal primo minuto di Pongracic, ma anche con alcuni "titolari" come Comuzzo, Beltran e Dodo. Il tecnico campano alla vigilia aveva chiesto un'attenzione massima sulla Conference League e così è stato. La Fiorentina ha ottenuto un altro risultato positivo potendo così prepararsi al meglio per il big match di domenica contro l'Inter.