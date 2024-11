TUTTOSPORT, Kouame e non solo. Torino a caccia di una punta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il grave infortunio occorso a Duvan Zapata, il Torino è alla ricerca di un centravanti da portare alla corte di Vanoli a gennaio. Uno dei profili più seguiti da Vagnati è quello dell'attaccante portoghese ex Udinese, oggi in forze all'Everton, Beto. Nella lista del direttore tecnico granata però non c'è solo lui. Un obiettivo rimane l'ex viola Giovanni Simeone che a Napoli è chiuso dalla presenza di Romelu Lukaku. L’unica partita che il Cholito ha giocato da titolare è stata quella contro il Verona, alla prima di campionato, quando il belga non era ancora arrivato in Campania. L'ostacolo più grande per arrivare all'argentino è la cifra richiesta da De Laurentiis, 15 milioni.

Vagnati sta poi monitorando anche la situazione riguardante un altro ex attaccante gigliato come Luka Jovic. Il serbo, dopo aver giocato titolare proprio contro il Torino alla prima giornata, non ha praticamente più visto il campo ed è stato pure escluso dalla lista Champions. Vecchi pallini del D.T. granata sono anche M'bala Nzola, di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Lens, e Christian Kouame. Quella per il centravanti ivoriano sarebbe la pista più semplice viste le sue difficoltà a trovare spazio nell'attacco viola.