TUTTOSPORT, Juventus, gli ottavi valgono mezzo DV9

Come scrive Tuttosport, da sette stagioni consecutive la Juventus supera la fase a gironi di Champions League. Il quotidiano sottolinea che centrare anche quest’anno la qualificazione agli ottavi porterebbe 25 milioni, i quali andrebbero a sommarsi ai 51 che il club ha già incassato finora per la partecipazione alla Coppa. In questi tempi di crisi economica per le società calcistiche a causa della pandemia, 25 milioni equivalgono grossomodo a metà del cartellino di Dusan Vlahovic - si legge - un tesoretto per tentare l’affondo all’attaccante serbo della Fiorentina già nel mercato di gennaio.