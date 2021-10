TUTTOSPORT, Juve in pole per Vlahovic: il motivo

Tuttosport analizza al suo interno quest'oggi la situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è certo di cambiare squadra e da tempo piace a Fabio Paratici, che, se perdesse Kane, farebbe certamente un tentativo per lui. Lo farà a prescindere anche Federico Cherubini, mentre potrebbero farlo Liverpool e Manchester City se non dovesse arrivare l'attaccante del Tottenham. Al momento la Juventus è comunque segnalata in pole position, ma attenzione pure a Milan, Inter e Atletico Madrid.

I bianconeri non hanno l'ansia di dover trovare squadra a Morata per fargli spazio perché basterà non esercitare il diritto di riscatto da 35 milioni di euro e lo spagnolo tornerà all'Atletico Madrid. A prevalere sarà senza dubbio la volontà del classe 2000 a un anno dalla scadenza del contratto, mentre Commisso farà di tutto per evitare un Chiesa bis. Il colpo Vlahovic sarebbe perfettamente in linea con la nuova politica di mercato varata dal club di Agnelli. L'investimento per l'attaccante della Fiorentina prevederebbe uno stipendio di partenza da 5 milioni di euro più bonus all'anno e sarebbe ammortizzabile nel tempo, ma qualora prendesse corto un'ipotesi di una sua partenza a gennaio, la Juventus sarebbe tagliata fuori.