TUTTOSPORT, Juve-ACF è anche Vlahovic contro Kean

Dopo aver giocato insieme nella Juventus da gennaio 2022 fino alla scorsa estate, per la prima volta Moise Kean e Dusan Vlahovic saranno uno di fronte all'altro in Juventus-Fiorentina. E pensare che fino a qualche anno fa questo scontro poteva essere a maglie invertite. Arrivati nel 2018 rispettivamente in bianconero e in viola, Kean e Vlahovic, entrambi classe 2000, hanno avuto un percorso diverso. Il piemontese, dopo un anno di prestito al Verona, alla Juventus si è imposto precocemente andando poi in Inghilterra all'Everton e al PSG in Francia prima di tornare in bianconero.

Il serbo invece ci ha messo di più ad esplodere, ma nel girone d'andata della stagione 2021-2022, prima di accasarsi alla Juve in inverno, stava trascinando la prima Fiorentina di Italiano. In quel gennaio del 2022 Kean e Vlahovic divennero compagni in bianconero. Lo sono rimasti fino alla fine della scorsa stagione, quando si è completato il rovesciamento delle aspettative di quell’estate 2018, quando la Juventus aveva scommesso su Kean e la Fiorentina su Vlahovic. Oggi a maglie invertite si ritroveranno in campo ma da avversari. Kean lotterà per dimostrare che la Juventus ha sbagliato a non puntare su di lui, Valhovic invece cercherà il primo gol alla Fiorentina dopo sei gare a secco. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport.