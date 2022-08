TUTTOSPORT, Italiano, per il 30° trionfo servono i gol

Dopo le scorie dovute alla partita col Twente, la Fiorentina si appresta ad affrontare il Napoli tra le mura amiche. Neanche il tempo di godersi la qualificazione ai gironi di Conference League che si riparte già. Tuttosport di stamani scrive infatti di come sia fondamentale per i viola la partita di stasera per invertire un trend negativo: la squadra di Italiano non prende gol da due partite da due gare (tra campionato e coppa europea) ma non segna da altrettante. Inoltre, una vittoria significherebbe essere il 30° successo in Serie A per il tecnico gigliato, non poco per uno che allena nella massima serie solo da tre anni.