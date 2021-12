TUTTOSPORT, Italiano, i 44 anni e il regalo chiesto

Tuttosport sottolinea che chi compie gli anni di solito si aspetta un regalo e che Vincenzo Italiano, 44 candeline ieri, non fa eccezione. Il tecnico vorrebbe la terza vittoria consecutiva, ma non solo. A proposito di mercato, infatti, gennaio è alle porte e magari Italiano ha già chiesto anche alla società il regalo gradito: “Sappiamo dove intervenire e poter migliorare, le idee non ci mancano, vedremo se riusciremo a concretizzarle. In questa sessione però bisogna stare attenti, se si sbaglia non si può rimediare”.