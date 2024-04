TUTTOSPORT, Italiano e l'ennesimo ruggito. Urgono i gol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match col Viktoria Plzen, anche Vincenzo Italiano si è unito all'appello lanciato dalla Curva Fiesole per la presenza del pubblico allo stadio "Mi rende felice questa partecipazione e spero che tutti colgano questo messaggio, conosco i miei giocatori e so che ci tengono a essere sostenuti". Oggi però servirà una squadra diversa rispetto a una settimana fa, rimarca Tuttosport. Urge soprattutto ritrovare feeling con il gol, partendo da Nico Gonzalez che non segna in Conference dal 30 novembre (decisivo nel 2-1 col Genk), proseguendo con Lucas Beltran, 3 gol in questa competizione, l’ultimo il 7 marzo a Budapest con il Maccabi, fino a Andrea Belotti, un solo centro in viola, l’11 febbraio in A al Frosinone.

Italiano ha lanciato ieri in conferenza l’ennesimo ruggito, anche perché vincendo oggi toccherebbe 51 punti in 25 panchine europee. Un rendimento d’applausi che lui sogna di coronare con un trofeo prima dell’addio - scrive il quotidiano -.