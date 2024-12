TUTTOSPORT, Il viaggio a Guimaraes diventato un'odissea

FirenzeViola.it

Non è cominciata nel migliore dei modi la trasferta portoghese per la Fiorentina, scrive Tuttosport, con il viaggio di andata che si è complicato per la nebbia che ha causato la cancellazione del volo a Firenze e il conseguente spostamento su Pisa, accumulando un ritardo di oltre due ore. Un intoppo di cui in casa viola avrebbero tutti fatto volentieri a meno. In primis Raffaele Palladino, tornato alla guida della squadra dopo la scomparsa della madre Rosa di qualche giorno fa.

Il tecnico viola però non cerca alibi, nonostante dovrà fare a meno di Cataldi e Sottil, colpiti entrambi da una tonsillite, oltre che di Biraghi, ancora out per scelta tecnica. Tra i 23 convocati torna invece Pongracic.