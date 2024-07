TUTTOSPORT, Il 3-4-2-1 di Palladino ad oggi: chi gioca

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come giocherebbe la Fiorentina con i giocatori attualmente in rosa? Tuttosport mette in campo la formazione di Palladino con 3-4-2-1. Terracciano tra i pali, la difesa a tre composta da Quarta, Pongracic e Ranieri, la linea di centrocampo a quattro formata da Dodo e Biraghi sulle fasce, con Mandragora e Bianco nel mezzo. Dietro la singola punta Kean, vengono schierati momentaneamente Nico Gonzalez e Beltran.

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Bianco, Biraghi; Nico Gonzalez, Beltran; Kean.