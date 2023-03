TUTTOSPORT, I lavori e la "migrazione". Tifosi imbufaliti

FirenzeViola.it

Tuttosport, nel caos dei fondi per il restauro del Franchi bloccati dall’Europa, si sofferma sulla presa di posizione dei tifosi a proposito della migrazione che comporterebbero i lavori allo stadio. Un bel ginepraio che sta disorientando e facendo imbufalire sempre più il popolo viola - si legge - Pure la società, che per adesso resta comprensibilmente in silenzio, vorrebbe restare al Franchi anche con la capienza ridotta, ma in base al progetto e al cronoprogramma la cosa non viene ritenuta possibile. Intanto si continua a parlare pure degli stadi di Reggio Emilia, Modena, La Spezia mentre il vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, Emanuele Cocolini, annuncia un'osservazione al piano operativo cittadino che preveda la realizzazione del nuovo stadio nell'area dell'ippodromo del Visarno alle Cascine. Uno stadio di proprietà della Fiorentina. Chissà che dirà Commisso...