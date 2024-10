TUTTOSPORT, Gud innocente, ma era sempre parso sereno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Tuttosport, oggi in edicola, riparte dalla sentenza emessa ieri in favore di Albert Gudmundsson in merito al caso di "cattiva condotta sessuale" che lo vedeva imputato. I fatti risalgono al 2023, quando una ragazza, rimasta anonima per questioni di privacy, accusò l’allora calciatore rossoblù di molestie sessuali. La parola fine non è stata ancora sancita definitivamente perché il procuratore ha ancora 30 giorni per appellare la sentenza ma la sensazione, dall’Islanda, è che possa rinunciare perché il giocatore è stato giudicato innocente già in due fasi del sistema giudiziario e dunque sono davvero poche le possibilità di ribaltare il verdetto.

Ad ogni modo, come sottolinea il quotidiano, da quando giocava al Genoa a quando è passato alla Fiorentina, l'attaccante è sempre parso tranquillo circa l'esito del processo, tanto che ieri dopo la sentenza si è lasciato andare a un lungo messaggio via social in cui manifestava tutta la sua gioia per essersi liberato di questo peso.