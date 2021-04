TUTTOSPORT, Eysseric sciagurato, FR7 tradisce

Tuttosport stamani scrive di un pareggio, quello tra Genoa e Fiorentina, che non scontenta nessuno. Il risultato è però stato messo in dubbio almeno due volte - si legge - Prima dalla follia di Ribery, che ha lasciato i viola in dieci per un intervento falloso brutto quanto inutile su Zappacosta a centrocampo in avvio di ripresa, e poi soprattutto da un'altra entrata sciagurata di Eysseric, che in pieno recupero ha preso la palla e poi la gamba dello stesso Zappacosta in piena area. Il calcio di rigore per il Genoa ci sta tutto, nonostante l'arbitro Maresca non ritenga neppure necessario valutare l'episodio al Var.