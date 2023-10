TUTTOSPORT, E' il momento di Nzola: serve la svolta

Dopo essersi sbloccato contro il Cagliari, Mbala Nzola mette nel mirino in Napoli, già castigato nella prima partita in cui Vincenzo Italiano espugnò il Maradona. Un Napoli Spezia terminato per 1-2 con i liguri in inferiorità numerica, dove l'angolano timbrò su calcio di rigore. Il gol di lunedì è servito a sbloccarsi ma adesso serve alzare il livello e quale partita migliore se non quella contro i campioni d’Italia?

Nzola, dopo la botta rimediata contro gli isolani, adesso sta bene, ieri si è allenato in gruppo e quindi, salvo colpi di scena, si riprenderà la maglia da titolare.

Dall’altra parte ci sarà Osimhen, pericolo numero uno dei Viola anche a fronte di una difesa non perfettamente registrata. Italiano sta provando a mettere i giusti correttivi, ma anche giovedì le amnesie rischiavano di essere pagate a caro prezzo. Al momento i gol incassati sono dieci in campionato e cinque in Conference e il reparto, con gli infortuni di Christensen, Dodò, Pierozzi e Mina sembra essere particolarmente corto.

A gennaio la società dovrà intervenire e dare a Italiano un numero di elementi sufficientemente validi per affrontare i tanti impegni che la Viola si troverà davanti.