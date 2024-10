TUTTOSPORT, De Gea para 2 rigori: l'ultimo in Serie A era nel 2016

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"C’era molto da prendere e tutto da perdere. Alla fine a far festa sono i viola al termine di una partita in cui è accaduto di tutto: tre gol (apre l'ex Adli, poi Pulisic e chiude Gudmundsson), due rigori parati da De Gea (a Theo Hernandez e ad Abraham) e uno da Maignan (a Kean) una cosa che non accadeva da 20 anni, due gol annullati e una traversa (Kean), due espulsi, il tecnico viola all'85' e il capitano rossonero a fine partita per proteste". Apre così TuttoSport sul successo della Fiorentina di Palladino di ieri sera contro il Milan.

[...] Al di là dell'espulsione, Palladino si è regalato e ha regalato quella notte magica auspicata alla vigilia. Merito soprattutto di De Gea, il portiere spagnolo che per 12 anni ha difeso i pali del Manchester United prima di di decidere di venire a chiudere la carriera in Italia. Oltre ai due penalty è stato autore di altrettanti interventi su Leao e Abraham. Prima di lui l'ultimo portiere in grado di parare due rigori in uno stesso match di Serie A era stato Federico Marchetti in Carpi-Lazio dell'8 maggio 2016. [...] Palladino rivoluziona ancora la sua squadra e ne cambia 10 di quelli schierati giovedì in Conference con il The New Saints: l’unico ‘superstite’ è l’ex Adli.

[...] La partita diventa aperta dove entrambe le squadre possono vincere, Kean si divora una palla-gol, Abraham viene fermato ancora da De Gea. Fonseca toglie Leao per Okafor ma il cambio non porta fortuna al Milan che di lì a poco viene punito dal destro di Gudmundsson, terza rete in viola per l’islandese che mai aveva segnato al Milan".