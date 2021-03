TUTTOSPORT, Da Sarri a Juric: le tre idee dei viola

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un ampio approfondimento dedicato ai movimenti degli allenatori in Serie A in vista della prossima stagione, che coinvolgono tecnici attualmente seduti su delle panchine e altri che si sono presi uno o due anni sabbatici. Come scrive il quotidiano, molto attenta a come si piazzeranno i mister è anche la Fiorentina, dove però - specifica il quotidiano - occorrerà prima capire quelle che sono le reali ambizioni di Rocco Commisso: Maurizio Sarri è un nome spendibile per i viola, così come lo resta quello di Ivan Juric (già cercato con forza la scorsa estate). Piace molto anche Rino Gattuso, dato in uscita dal Napoli, nonostante la volata Champions che sta avendo con gli azzurri. Gattuso piace molto anche al Torino, ma prima i granata dovranno mettere a posto il discorso salvezza. Lo stesso del resto - se pur con minor patema d'animo - che deve sistemare anche la Fiorentina.