TUTTOSPORT, Comuzzo non solo il Napoli. Ci pensa l'Inter

L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale che possa giocare nella retroguardia a tre di Simone Inzaghi. Ausilio e Baccin stanno monitorando diversi profili, quasi tutti in Serie A perché Inzaghi per un ruolo così delicato vorrebbe avere un giocatore pronto che già conosca il nostro campionato. In cima alla lista dei desideri nerazzurri ci sarebbe Sam Beukema del Bologna ma, come riportato da TuttoSport oggi in edicola, anche altri sono i centrali nel mirino del club meneghino. Tra questi anche il giovane centrale classe 2005 della Fiorentina Pietro Comuzzo su cui ci sarebbe già l'interessamento del Napoli.