TUTTOSPORT, Cherubini punta Vlahovic... Per giugno?

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su una Juventus non soddisfatta, in termini di reti, dei propri attaccanti e, dunque, attualmente in cerca di garanzie in campo. E di goleador sul mercato. Il dg Cherubini insiste sul centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic: è obiettivo per giugno - si legge sul quotidiano - ma chissà mai… Poi c’è il possibile jolly Edinson Cavani, che sarebbe pronto a lasciare il Manchester United con sei mesi di anticipo in cerca di maggiori spazi e nuovi stimoli.