TUTTOSPORT, Caicedo e Torreira i sogni di gennaio

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene fatto oggi il punto della situazione di quelli che sono gli obiettivi di mercato in casa Fiorentina in vista della finestra invernale che ufficialmente aprirà i battenti dopodomani. Come spiega il quotidiano, i due nomi sulla lista del ds Pradè sono quelli di Felipe Caicedo in attacco e di Lucas Torreira per il centrocampo. Per il reparto offensivo, l'idea è quella di puntare decisi sul laziale (anche se restano vive le piste che portano a Scamacca e Pavoletti) con un contratto fino al 2023 e cinque milioni di conguaglio al club di Lotito. Occhio però, per Caicedo, alle sirene in arrivo dal Qatar. Per la mediana invece ci sarà - sempre secondo il quotidiano - un nuovo assalto a Torreira, che Pradè aveva in pugno già in estate: dall'Inghilterra sono sicuri, stavolta l'affare coi viola si farà.