TUTTOSPORT, C'è tanto viola nei piani alti della classifica

"Ciclone Kean. Abbatte il Verona con una tripletta e trascina la Fiorentina per qualche ora in vetta al campionato a 25 punti, dopo la sesta vittoria consecutiva in campionato. Firenze impazza di gioia e acclama il centravanti ceduto quest'estate dalla Juventus per 18 milioni che, dopo aver timbrato nel recupero il 3-1 definitivo, si toglie la maglia e mostra i muscoli sotto la curva viola che si coccola il nuovo Re Leone". Apre così TuttoSport il commento dedicato alla vittoria della Fiorentina di ieri pomeriggio contro il Verona.

Kean ha già realizzato 11 gol in 14 partite tra campionato, Conference e Nazionale. Un periodo di forma eccezionale per l'attaccante che nelle ultime tre partite ha realizzato sei gol portando ben 9 punti ai viola. Se lo coccola Raffaele Palladino che lo voleva ai tempi del Monza e sorride Daniele Pradè che ha puntato tutto su di lui per l'attacco. Ieri Kean ha sbloccato la gara subito dopo 3 minuti e 30 secondi (record personale) sfruttando al meglio l'imbucata di Beltran. Il Verona però ha reagito con il gol sotto l'incrocio di Sersar. Dopo un inizio di ripresa complicato, la Viola ha alzato i giri del motore ed è riuscita a rimettersi davanti su angolo con la zampata di Kean che poi ha chiuso la partita nel finale sfruttando il rilancio di De Gea e andando così in campo aperto.