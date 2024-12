TUTTOSPORT, Bove rianimato in ambulanza. Bravissimo Cataldi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Tuttosport, inevitabilmente, riparte nelle sue prime pagine da quanto occorso ieri a Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter, col centrocampista vittima di un malore improvviso al 17esimo minuto. Il primo ad accorgersi che il giocatore della Fiorentina era stramazzato a terra esanime è stato Simone Inzaghi che, nell’uscire dall’area tecnica è pure scivolato nella concitazione del momento. E con lui si sono precipitati per primi intorno a Edoardo altri due interisti, vale a dire Calhanoglu e Dumfries, seguiti da tutti gli altri giocatori in campo.

In quei secondi, il quotidiano si sofferma sull'importanza recitata da Danilo Cataldi: Bove infatti si era già accovacciato, non per allacciarsi le scarpe (come si era inizialmente pensato), ma perché probabilmente aveva già avvertito un giramento di testa e così facendo pensava di ritrovare l’equilibrio. Immediatamente invece ha perso i sensi e l'ex Lazio, assistito da Robin Gosens, è stato bravissimo per la prontezza avuta nell’infilargli subito le dita in bocca per evitare che la lingua bloccasse le vie aeree soffocandolo, mentre tutti intorno i giocatori si disperavano invocando la barella con gli occhi già gonfi di lacrime.

Il ragazzo - aggiunge il quotidiano torinese - è stato rianimato dai medici in ambulanza con l’utilizzo del defibrillatore e trasportato nella shock room dell’ospedale Careggi, la sala dove vengono portati i pazienti in codice rosso. Tra i primi ad arrivare il papà Giovanni e la fidanzata Martina - che erano allo stadio - e con loro Daniele Pradè, Palladino, tutti i compagni di squadra più la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Bove è stato sottoposto a una tac e a tutti gli esami cardiologici.