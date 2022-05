TUTTOSPORT, Belotti spera di approdare in altri lidi

Tuttosport scrive che Andrea Belotti verrà ancora aspettato dal Torino, per quanto la volontà del capitano di continuare a prendere tempo fatichi sempre più a collimare con le legittime tempistiche di Juric e della società, l’uno e l’altra rivolti alla prossima stagione e decisi a impostarla con le idee chiare. Tant’è, il contratto in scadenza autorizza Belotti - al netto del merito sull’opportunità - a prorogare la scelta. Magari resterà, ma è comunque palese la speranza di approdare in altri lidi, visto che con il club granata avrebbe potuto sottoscrivere da tempo il nuovo contratto. Il tentennamento a stagione conclusa è un chiaro messaggio: il Toro può andare bene, ma in questa fase non sembra in cima ai pensieri del giocatore. Che resta ambito dal Milan, in seconda battuta dalla Fiorentina, ed è sotto osservazione da parte di Roma, Napoli e Atalanta.