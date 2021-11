TUTTOSPORT, Assalto Juve a Vlahovic: l'ostacolo

Tuttosport scrive che la Juventus farà un tentativo per Dusan Vlahovic a gennaio per due motivi: a giugno potrebbe essere troppo tardi, vista la concorrenza del Tottenham, e poi perché l'innesto di un centravanti di ruolo potrebbe essere molto più che di aiuto per la risalita in campionato. Il patron Commisso però vorrebbe evitare un Chiesa bis, ecco perché il Tottenham rappresenta una bella insidia per i bianconeri. Molto, se non tutto, dipenderà dal giocatore.