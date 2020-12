TUTTOSPORT, Assalto a Maleh: pronto quadriennale

Anche sulle pagine odierne di Tuttosport si parla di mercato ed in particolare di Fiorentina: come scrive il quotidiano, un nome in prima fila per il mercato viola a centrocampo è quello di Youssef Maleh, classe ’98 attualmente al Venezia. Il giovane centrocampista stava facendo molto bene in Veneto ed è arrivato ad esordire pure con l’Italia Under 21. Ma visto che ha deciso di non rinnovare con i lagunari, è ormai fuori rosa. Su di lui ci sono altri club di Serie A ma la Fiorentina in queste ore è in pressing costante, ha messo la freccia e lavora per un contratto quadriennale, insieme all’agente Minieri, che nel club di Commisso assiste già Castrovilli e Kouame.