TIRRENO, Sfida argentina: quattro viola contro Lautaro

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina sul Tirreno è presente un fondo che pone l'attenzione sugli argentini della Fiorentina. Nel big match di questa sera contro l'Inter, la Fiorentina andrà ad affrontare un altro albiceleste Lautaro Martinez e tutti i connazionali non vorranno passare inosservati. A partire da Nico Gonzalez, 10 e trascinatore della Fiorentina. L'attaccante ex Stoccarda rappresenta il simbolo di questa Viola, per il quale la società gigliata ha rifiutato un'offerta di oltre 40 milioni. Alla fine è rimasto anche Martinez Quarta. C'è grande fiducia nel "Chino", che ha una voglia matta di tornare ad essere il difensore ammirato nella prima stagione in viola.

A loro due, in questa sessione di mercato si sono aggiunti Gino Infantino e Lucas Beltran. Investimenti diversi ma che hanno attirato, forse più degli altri, l'attenzione dei tifosi viola. 25 milioni per l'ex River Plate e poco più di 3 milioni per l'ex Rosario: uno già consacrato, l'altro cerca di affermarsi. Questa sera al "Meazza" il "vichingo" ha un’occasione speciale, essendo favorito a Nzola per una maglia da titolare, per dimostrare di poter ricoprire un ruolo che la Fiorentina sta cercando da troppo tempo.

Quattro argentini viola contro il fortissimo argentino nerazzurro all'insegna della fantasia, qualità, tecnica e gol: lo spettacolo è assicurato.