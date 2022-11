TIRRENO, Previsti nuovi accertamenti per Nico

Le pagine del Il Tirreno oggi danno grande spazio alla questione Nico Gonzalez, arrivato a Firenze ieri in tarda mattinata dopo l'infortunio subito con la nazione Argentina. Il numero 22 viola si riposerà oggi e domani per poi sottoporsi ad ulteriori accertamenti in modo da recuperare il prima possibile dallo stop. Adesso dovrà essere bravo lui a mettersi in gioco in ambito tattico e riconquistare la fiducia dei tifosi gigliati dopo le parole di Barone e Italiano. La lesione di secondo grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra lo terrà fermo almeno 3 settimane e qualcosa di più, ma la voglia di ricominciare a mettersi in gioco dell'Argentino è alta.